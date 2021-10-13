ساويرس يكشف سبب حريق الجونة ويتخذ قرارا بشأن افتتاح المهرجان

كشف مالك منتجع الجونة سميح ساويرس، عن السبب الذي أدى إلى الحريق الكبير في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، ومصير حفل الافتتاح الذي كان مقررا مساء غد الخميس.

وقال ساويرس، في تصريحات صحفية ، إن ماسا كهربائيا في أحد المحلات الخارجية كان وراء الحريق الذي نشب في قرية الجونة، مستبعدا تأجيل أو إلغاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الحريق وأنه سيتم في موعده المحدد مساء الخميس.

وأضاف أنه سيتم تغير مكان الحفل، وسيكون في مكان منخفض بدلا من إقامته في مكان عالي، مؤكدا أن "الشركة المنظمة ستقوم بطلاء كل الأعمدة من الآن حتى الغد، حتى لن يلحظ أي أحد آثار الحريق".

ونشب حريق داخل قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، دون إعلان أسباب الحريق، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق، وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البلازا المخصصة لافتتاح مهرجان الجونة.

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

ودشنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.