أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة

علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، اليوم الأربعاء، على حريق مركز مهرجان الجونة السينمائي، الذي من المقرر انطلاقه غدا الخميس.

وقال نجيب ساويرس، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده".

مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده ! pic.twitter.com/n1TnVFNtd2 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 13, 2021

​ونشب حريق داخل قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، دون إعلان أسباب الحريق، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق، وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البلازا المخصصة لافتتاح مهرجان الجونة.

فيما قال مالك منتجع الجونة سميح ساويرس، إن ماسا كهربائيا في أحد المحلات الخارجية كان وراء الحريق الذي نشب في قرية الجونة، مستبعدا تأجيل أو إلغاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الحريق وأنه سيتم في موعده المحدد مساء الخميس.

وأضاف أنه سيتم تغير مكان الحفل، وسيكون في مكان منخفض بدلا من إقامته في مكان عالي، مؤكدا أن الشركة المنظمة ستقوم بطلاء كل الأعمدة من الآن حتى الغد، حتى لن يلحظ أي أحد آثار الحريق".

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

ودشنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

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