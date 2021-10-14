لميس الحديدي تحسم الجدل وتكشف هل الفنانة ناهد شريف والدتها؟

حسمت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الجدل الذي يطاردها منذ سنوات عديدة، بأنها ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف.

وقالت الحديدي، أثناء برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، تعليقًا على الحادثة الغامضة لسقوط ميكروباص في النيل من كوبري الساحل، وأنها ما تزال شائعة تحقق فيها السلطات المختصة، إنها شخصيا تعاني من الشائعات وهي أن والدتها الفنانة ناهد شريف.

وأضافت: "أنا عندي شائعة مش عارفة أتخلص منها إن والدتي الفنانة ناهد شريف وأنا نموذج فج لهذا الموضوع وأنت لا تستطيع تقنع الناس أن مفيش ميكروباص وقع في النيل وأنا مش عارفة أقنع الناس إزاي إن ناهد شريف مش والدتي أحط شهادة ميلادي ولا أحط صورة والدتي؟.

وكانت لميس الحديدي ردت في مارس/ آذار الماضي على هذه الشائعة، قائلة: "نحن أسرة محافظة جدا، وفجأة أصبحت أم لميس الحديدي هي الفنانة ناهد شريف، أهم شائعة في الوطن العربي، والمشكلة أن أمي ليست ناهد شريف".

وتابعت لميس الحديدي أن والدتها دائما ما كانت تدعوها لنفي شائعة أن ناهد الشريف هي والدتها، قائلة: "لقد تعودنا في عملنا الإعلامي ألا ننفي كلام لا يليق حتى نفيه، والقصة وصلت أنهم وجدوني على باب المنزل".

وتعد ناهد الشريف من أهم نجمات الإغراء في العالم العربي، ورحلت عن عالمنا في 7 أبريل/ نيسان عام 1981، ومن أشهر أفلامها "ذئاب لا تأكل اللحم" و"البحث عن المتاعب" و"رجب فوق صفيح ساخن" و"انتبهوا أيها السادة".

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