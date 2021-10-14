كيف يحدد الطيار مكان ركن طائرته داخل المطارات المدنية؟... فيديو

تعتبر قيادة الطائرات المدنية من المهن التي تحتاج إلى تدريبات طويلة ومهارة عالية حتى يصبح الطيار مؤهلا لقيادة طائرة تحمل مئات الأشخاص، الذين يمكن أن تتعرض حياتهم إلى الخطر إذا ارتكب خطأ واحدا.

وتتطلب قيادة الطائرات مجهودا كبيرا يمكن الطيار من امتلاك القدرة على تقدير الأمور بصورة سليمة حتى في أصعب الظروف لأن خطأ واحدا يمكن أن يصنع كارثة ربما لا يقتصر تأثيرها على الطائرة وما تحمله من ركاب خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات الإقلاع والهبوط داخل المطارات المدنية المزدحمة.

وتكون عملية هبوط الطائرة من أكثر العمليات التي تتطلب مهارة عالية من الطيار بداية من بدء تغيير ارتفاع التحليق والانخفاض إلى مستويات تسمح له بالهبوط الآمن على مدرج الطيران ووصولا إلى تحديد المكان الذي تتوقف فيه الطائرة داخل المطار.

وتعتمد عملية ركن الطائرة على مجموعة من القواعد تشمل الخطوط والدوائر الإرشادية على الأرض وسيارة التوجيه إضافة إلى أفراد التوجيه الذين يمكنون الطيار من ركن طائرته في المكان المحدد بواسطة الإشارات ودون النطق بكلمة واحدة.

Some of you might wonder how pilots recognize where to park the aircraft at the airport. Now, this is the answer!



Marshallers direct and communicate with pilots without saying a word by hand signals. pic.twitter.com/yJglaqyGHg — Beautiful China (@PDChinaLife) October 14, 2021

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" الصيني يرصد خطوات ركن إحدى الطائرات المدنية الصينية داخل المطار اعتمادا على تلك الخطوات.

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