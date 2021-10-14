محمد رمضان ينشر مقطعا جديدا للرقص مع مضيفتة طيران ويكشف جنسيتها... فيديو

نشر الممثل المصري المصري محمد رمضان، مقطعا مصورا جديدا له مع مضيفتي الطيران على طائرته الخاصة، بعد المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا معهما أمس.

وكشف محمد رمضان في المقطع الجديد الذي نشره أيضا على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، جنسية المضيفة التي ظهرت معه ترقص في الفيديو الأول، وكذلك ترقص معه في الفيديو الثاني وكتب معلقا عليه: "والمضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق".

ونال المقطع الجديدة مشاركة واسعة على فيسبوك، إذ شاركه أكثر من 1.700 حساب وأعجب به حوالي 80 ألف حساب، وشاهده على حساب رمضان في "إنستغرام" أكثر من 2 مليون حساب.

وظهر رمضان، في الفيديو الأول أمس عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يراقص مضيفة في طائرته الخاصة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

وأثار المقطع جدلا واسعا، لينضم إلى سلسلة من الأزمات التي كان بطلها رمضان، ومن بينها أزمته في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما نشر رمضان، مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.

وأعلن حينها توجهه إلى غرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها، برفقة الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوقع هيئة الطيران المدني عقوبة قاسية على الطيار أشرف أبو اليسر، وتعزله من مهام منصبه، وتسحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم المصرية، بعد مقاضاة الطيار لمحمد رمضان، عقب تسبب الأخير في فصله من وظيفته، لتقضي محكمة مصرية في 7 أبريل/ نيسان الماضي، حكما بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه مايقرب من (400 ألف دولار أمريكي) تعويضا لصالح الطيار، فيما توفي الطيار أشرف أبواليسر، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يستكمل القضية.

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