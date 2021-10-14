أشرف زكي يكشف لأول مرة موقفا لدنيا سمير غانم يوم وفاة والدها... فيديو

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، موقفا مؤثرا للفنانة دنيا سمير غانم ودورها يوم وفاة والدها الفنان سمير غانم.

وقال زكي، خلال لقاء مع "برنامج يحدث في مصر"، عبر فضائية "MBC مصر"، إنه فوجئ برسالة من دنيا على الخاص لتخبره أنها سترسل مبلغا ماليا له بعد يومين، مضيفا بقوله: "اتخضيت وقلت لها إنتي في إيه ولا إيه، قالت لي ادعي لبابا وماما".

وأضاف أن "سبب الحديث عن هذا الموقف أن الفنانة دنيا سمير غانم وُضعت في موقف صعب وهو وفاة والدها ووجود ووالدتها في المستشفى حينها"، مؤكدًا أنه لم يستطع الحديث معها بعدما بعثت الرسالة إليه.

وتوفي الفنان سمير غانم في 20 مايو/ أيار، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية، وبعدها بثلاثة أشهر توفيت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وتحديدا في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

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