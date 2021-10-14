ما هو روبوت الباندا الصيني المشارك في "إكسبو دبي 2020"؟... فيديو

وتشارك الصين بأكثر من 150 روبوتا في معرض "إكسبو دبي 2020"، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.
روبوت "الباندا" الصيني.. تجربة خاصة لـ"#العين_الإخبارية"— عينك على إكسبو (@AlAinBusiness) October 14, 2021
صنع خصيصاً لزوار #إكسبو2020 #دبي ويقدم عرضاً راقصا ويؤدي "التاي شي".. تعرفوا على سفير الصداقة والسلام للجناح الصيني في إكسبو#عينك_على_إكسبو #الصين@Expo2020Dubai #Expo2020 @UBTECHRobotics @CNPavilion2020 #PandaRobot pic.twitter.com/x1BqlB2ze8
ونشر موقع "العين" الإماراتي تقريرا مصورا عن روبوت الباندا الصيني المشارك في "إكسبو دبي 2020"، مشيرا إلى أن الصين صنعته لزوار معرض "إكسبو دبي 2020".
ولفت الموقع إلى أن روبوت الباندا الصيني مصمم على شكل حيوان الباندا الشهير ويقدم عرضا راقصا ويوصف بأنه سفير الصداقة والسلام لجناح الصين في "إكسبو دبي 2020".
يصل وزن الروبوت 63 كيلوغراما وطولها 1.3 متر وله 41 مفصل بطريقة تظهر مدى تطور الصين في مجال الذكاء الصناعي.
ويمثل "إكسبو 2020 دبي" أول نسخة للمعرض العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر فرصا مختلفة لتشجيع الابتكار ويصل عدد المتطوعين فيه إلى نحو 30 ألف شخص في العديد من المجالات وتشارك فيه 192 دولة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)