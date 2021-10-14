ما هو روبوت الباندا الصيني المشارك في "إكسبو دبي 2020"؟... فيديو

يعد روبوت الباندا أحد أبرز الروبوتات الصينية المشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020"، الذي انطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022.

وتشارك الصين بأكثر من 150 روبوتا في معرض "إكسبو دبي 2020"، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.

ونشر موقع "العين" الإماراتي تقريرا مصورا عن روبوت الباندا الصيني المشارك في "إكسبو دبي 2020"، مشيرا إلى أن الصين صنعته لزوار معرض "إكسبو دبي 2020".

ولفت الموقع إلى أن روبوت الباندا الصيني مصمم على شكل حيوان الباندا الشهير ويقدم عرضا راقصا ويوصف بأنه سفير الصداقة والسلام لجناح الصين في "إكسبو دبي 2020".

يصل وزن الروبوت 63 كيلوغراما وطولها 1.3 متر وله 41 مفصل بطريقة تظهر مدى تطور الصين في مجال الذكاء الصناعي.

ويمثل "إكسبو 2020 دبي" أول نسخة للمعرض العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر فرصا مختلفة لتشجيع الابتكار ويصل عدد المتطوعين فيه إلى نحو 30 ألف شخص في العديد من المجالات وتشارك فيه 192 دولة.

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