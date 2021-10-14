سيارة تحاول عبور الطريق في الاتجاه الخاطئ فتتسبب في حادث مروع

شهدت إحدى المدن الأسترالية حادث سير مروعا تسبب في سقوط قتلى ومصابين وتحطم عدة سيارات بسبب سيارة كانت تحاول عبور الطريق في الاتجاه الخاطئ.

ذكرت ذلك قناة "إيه بي سي" الأسترالية، في تقرير عن الحادث، الذي وقع، اليوم الخميس، في مدينة غولد كوست الساحلية شرقي البلاد.

Three dead as truck and sedan collide at major Gold Coast intersection https://t.co/pxQD7LJLjH — ABC News (@abcnews) October 14, 2021

وذكر التقرير أن الحادث أدى إلى مقتل 3 أشخاص وتحطم عدة سيارات، مشيرا إلى أن سبب وقوع الحادث هو محاولة سيارة عبور الطرق في الاتجاه الخاطئ.

وتابع: "لقي اثنان مصرعهما في موقع الحادث بينما توفي الثالث إثر نقله إلى المستشفى".

وقالت القناة إن 5 أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات لم تستدع نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن 12 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث فور وقوعه.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك