انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021... فيديو

انطلق، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة وذلك بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وبدأ ضيوف مهرجان الجونة السينمائي التوافد على السجادة الحمراء، الذي بدأ منذ قليل، حيث سيشهد العديد من المفاجآت.

السجادة الحمراء

ويواصل نجوم الفن حتى الآن توافدهم على السجادة الحمراء وأبرزهم يسرا وبشرى وأحمد السقا وشيرين رضا وخالد سليم ودرة وهند صبري ونسرين طافش وآسر ياسين ومنى زكي ومي سليم ومنة شلبي وأحمد مجدي وشريف منير ونجلاء بدر وآخرون.

مفاجأة محمد رمضان

ولعل أبرز المفاجآت هو تقديم الفنان محمد رمضان أغنية الافتتاح، وذلك لأول مرة، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي "ريد وان"، وتحمل اسم "جو البنات".

ووصل الفنان محمد رمضان إلى مهرجان الجونة بسيارة مكتوب عليها "نمبر وان".

وخطف رمضان الأنظار فور وصوله مرتديا سترة ذهبية اللون وبنطالا أسود ونظارة شمس.

© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI إعلام: مفاجاة بشأن سمير غانم ودلال عبد العزيز في مهرجان الجونة

وقائمة الضيوف هذا العام تضم عشرات الفنانين، منهم محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، وأكرم حسني، وهشام ماجد، وكريم محمود عبد العزيز، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وسمية الخشاب، وهالة صدقي، ومايان السيد، وأمير المصري، ونجلاء بدر، وطارق لطفي، ومنى زكي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، وأحمد داود، وعلا رشدي، وآسر ياسين، وريا أبي راشد، وناهد السباعي، وعلي الطيب، وآدم الشرقاوي، وغيرهم من الفنانين.

تكريم

ويقام المهرجان في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنانيين الذين ساهموا بأعمالهم في إثراء السينما المصرية.

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