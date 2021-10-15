بعد تمزيقها... لوحة "فتاة البالون" تعرض في مزاد علني في لندن بزيادة 6 أضعاف... فيديو

بعد أن بيعت قبل 3 سنوات بسعر لم يعجب صاحبها، قام فنان الشارع البريطاني بانكسي بتمزيق لوحته "فتاة البالون"، وتم عرضها أمس الخميس مرة أخرى في بريطانيا بعد أن تم تغيير عنوان العمل الفني.

ومن المتوقع، بحسب موقع "sothebys"، أن تباع اللوحة الشهيرة بستة أضعاف مقارنة بسعر البيع الذي بلغته في العام 2018.

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العنوان الذي تحمله لوحة بانكسي الشهيرة حاليا "الحب موجود في سلة المهملات"، وهي تصور فتاة تحمل بالونا على شكل قلب.

أعيد تجميع اللوحة على لوح مزدوج "ديبتيك"، بعد أن تم تمزيق نصفها قبل ثلاث سنوات، حيث تتدلى الشرائط أسفل إطار الصورة.

بيعت اللوحة في العام 2018 ما يزيد قليلاً عن مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.4 مليون دولار). وكان هذا السعر أعلى بكثير من التقديرات التي تراوحت ما بين 200 و300 ألف جنيه إسترليني.