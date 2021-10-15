مجموعة "قصص فلسطينية" تعرض لأول مرة على "نتفليكس"... فيديو

أطلقت منصة "نتفليكس"، الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول، مجموعة "قصص فلسطينية" تحتوي على 32 فيلما لمخرجين مرموقين، مثل آن ماري جاسر، ومي المصري، ومهدي فليفل، وسوزان يوسف، ومي عودة، وفرح النابلسي غيرهم.

ونشرت منصة "نتفليكس" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ما يلي: "مجموعة "قصصٌ فلسطينية" في طريقها إليكم في الرابع عشر من أكتوبر! المجموعة المميزة التي ستحوي 32 فيلماً مثل "عودة رجل" و"إجرين مارادونا" و"المختبر" ستعرض حول العالم!".

مجموعة "قصصٌ فلسطينية" في طريقها إليكم في الرابع عشر من أكتوبر! المجموعة المميزة التي ستحوي ٣٢ فيلماً مثل "عودة رجل" و"إجرين مارادونا" و"المختبر" ستعرض حول العالم! pic.twitter.com/dGRnIbtyVY — Netflix MENA (@NetflixMENA) October 12, 2021

ونشرت مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" يعرف على مجموعة القصص الفلسطينية من الأفلام السينمائية الروائية والقصيرة والأفلام الوثائقية التي تستعرض عمق التجربة الفلسطينية وتنوّعها وتضم المجموعة أعمال مخرجين مرموقين وغزيري الإنتاج مثل آن ماري جاسر، ومي المصري، ومهدي فليفل، وسوزان يوسف، ومي عودة، وفرح النابلسي والعديد غيرهم.

وستعرض المجموعة أفلاما درامية متنوعة من عمق التجربة الفلسطينية وتنوعها لتروي قصصا عن أشخاص عاديين، تتحدث عن أحلامهم وحياتهم وعائلاتهم وعلاقات الحب التي تنشأ بينهم، وتعرض عددًا من الأفلام المرشحة والحائزة على جوائز، مثل فيلم "كأننا عشرون مستحيل" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، الذي يعد أول فيلم قصير من العالم العربي يكون عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، كما وصل هذا الفيلم إلى التصفيات النهائية في جوائز الأوسكار، فضلاً عن فوزه بجائزة أفضل فيلم في مهرجانات بالم سبرينغز، شيكاغو، IFP، نيويورك، نانتوكيت، ومانهايم-هايدلبيرغ.

كما ستعرض المنصة فيلم "يد إلهية" لإيليا سليمان، والحائز على جائزتين والمرشح في مهرجان كان السينمائي، إضافة إلى فيلم "3000 ليلة" للمخرجة مي المصري، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان السينمائي الدولي لعام 2016، ومنتدى حقوق الإنسان.

وستُعرض معظم الأفلام على مستوى العالم، وسوف تتضمن جميعها ترجمات بحسب الدول التي سيتم بثها فيها.