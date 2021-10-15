أحمد السقا يوضح حقيقة تصريحاته المثيرة للجدل في مهرجان الجونة السينمائي... فيديو

قدّم الفنان المصري، أحمد السقا، توضيحا لتصريحاته التي أدلى بها خلال تكريمه في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، والتي أثارت جدلا واسعا.

وأكد السقا في ندوة تكريمه في المهرجان، اليوم الجمعة، أن تصريحاته أن السينما المصرية كان "خُلقها ضيق من عام 1967 حتى أواخر التسعينيات عند عرض فيلم "إسماعيلية رايح جاي" أسيء فهمها.

وشدد على أنه لم ينتقص بحديثه من تلك الفترة السينمائية، وبيّن أنه كان يقصد بحديثه التكنولوجيا ودور العرض السينمائية.

وقال: "لا يمكن أن أنتقص من أفلام عظيمة صنعت في تلك الفترة، وكنت أقصد في حديثي أن الأفلام قبل "إسماعيلية رايح جاي" لم تاخذ حقها من الإمكانيات والتطوير، فكانت القدرات أعلى من الفنانين لكن بدون إمكانيات، وأقدم اعتذاري لو أحد فهم كلامي بشكل خاطئ".

وتابع السقا أنه قال في كلمة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، إنه يعتبر نفسه من المحظوظين، لأنه شهد فترة التكنولوجيا والتكنيك في السينما المصرية، وأنها انطلقت معه في فيلمه "شورت وفانلة وكاب"، الذي استخدم ولأول مرة طائرة مسيرة "درون" للتصوير.

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial)

وكان أحمد السقا نال جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، بحضور زوجته، مها الصغير، وأبنائه الثلاثة، ياسين ونادية وحمزة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك