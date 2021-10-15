كاظم الساهر يحيي أول حفل جماهيري بعد غياب عامين... فيديو

انطلق منذ قليل حفلا غنائيا للفنان العراقي، كاظم الساهر، ضمن فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي يعد الأول له منذ عامين.

وأقيم الحفل الغنائي في أول ليلة من "أمسيات خالدة"، وذلك في ساحة الوصل بالمعرض، التي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

View this post on Instagram A post shared by شيماء 🇲🇦 (@kadimalsahirfans1)

أولى أغنيات كاظم الساهر في حفله مساء اليوم في #اكسبو2020 pic.twitter.com/6PQzbbgavo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 15, 2021

وكان كاظم الساهر عبر من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن "سعادته الغامرة بإحياء حفله الغنائي، لأنه بعد غياب عامين سيلتقي بجمهوره الرائع من قلب الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي".

رسالة خاصة من "قيصر الأغنية العربية" كاظم الساهر لجمهوره حول العالم، شاهدوا البث المباشر لليلة الافتتاحية لسلسلة عروض 'أمسيات خالدة' من إكسبو 2020 دبي على https://t.co/232HIinWuO#إكسبو2020 #دبي @KadimAlSahirORG pic.twitter.com/VXIjjomqj5 — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) October 14, 2021

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لكاظم الساهر من حفله الغنائي.

ويعتبر "إكسبو 2020 دبي" هو أول نسخة للمعرض العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، وانطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022 المقبل.

وكان كاظم الساهر وجه رسالة إلى الشعب المصري، الأسبوع الماضي، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال الساهر في رسالة بالصوت والصورة إلى جمهوره المصري إنه "يقدم تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة".

وختم رسالته قائلا: "دمتم دائما في محبة وسلام.. صديقكم كاظم الساهر".

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