وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع... صور

تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري، مساء اليوم الجمعة، لحادث سير مروع نقل على أثره إلى المستشفى.

وبثت مواقع بينها "لبنان 24"، صورا للحادث تظهر سيارة وائل كفوري وقد تحطمت تماما من الأمام، وانفصلت إطاراتها الأمامية بعيدا عن جسم السيارة.

فيما نقلت بعض المواقع أن صحة وائل كفوري بخير وهو يخضع للفحوصات الطبية والعلاجات اللازمة في أحد المشافي اللبنانية.

الحمدالله عالسلامة للفنان وائل كفوري 🙏

يلي بشوف السيارة ما بصدق انو ضل عيش 🙏@waelkfoury pic.twitter.com/lTkNZ3cAFF — #|بن_چپيل 🇱🇧 (@Ebn_jbeil) October 15, 2021

ووقع الحادث على أوتوستراد جبيل، وتم نقل وائل كفوري من قبل عناصر الصليب الأحمر اللبناني وعناصر الدفاع المدني إلى مستشفى المعونات.