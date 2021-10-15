وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع... صور

وبثت مواقع بينها "لبنان 24"، صورا للحادث تظهر سيارة وائل كفوري وقد تحطمت تماما من الأمام، وانفصلت إطاراتها الأمامية بعيدا عن جسم السيارة.
الحمدلله ع سلامته #وائل_كفوري 🙏المهم انو بخير pic.twitter.com/EpB2OQczzB— Hot_News_1 (@Ger_chekel_1) October 15, 2021
فيما نقلت بعض المواقع أن صحة وائل كفوري بخير وهو يخضع للفحوصات الطبية والعلاجات اللازمة في أحد المشافي اللبنانية.
الحمدالله عالسلامة للفنان وائل كفوري 🙏— #|بن_چپيل 🇱🇧 (@Ebn_jbeil) October 15, 2021
يلي بشوف السيارة ما بصدق انو ضل عيش 🙏@waelkfoury pic.twitter.com/lTkNZ3cAFF
ووقع الحادث على أوتوستراد جبيل، وتم نقل وائل كفوري من قبل عناصر الصليب الأحمر اللبناني وعناصر الدفاع المدني إلى مستشفى المعونات.
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