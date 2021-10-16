إخراج هاتف محمول من معدة مريض في مصر... صور

نجح فريق من الأطباء المصريين بإخراج هاتف من معدة رجل في واقعة هي الأولى من نوعها.

وبحسب ما نقل موقع "المصري اليوم"، فإن مشفى أسوان استقبلت مريضا كان يشعر بألم شديد في معدته.

مصر: استخراج هاتف محمول من معدة مريض في #أسوان ابتلعه قبل 6 شهور وتسبب له بآلام شديدة، وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها pic.twitter.com/PFn2n4mjUi — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 16, 2021

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه قد تم إجراء فحوصات طبية للمريض كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء.

ليقرر الأطباء القيام بعمل جراحي لإنقاذ حياة المريض، لينجح فريق الأطباء باستخراج جسم غريب من معدته ليتبين لاحقا أنه هاتف محمول.

وأكد المريض أنه قد ابتلع الهاتف منذ 6 أشهر، وخلال المدة السابقة، الهاتف كان موجودا داخل معدته، ما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بألم شديدة بالمعدة.