برنامج مواهب شهير يشهد حادثا مروعا لأحد متسابقيه... سحق بين سيارتين والسقوط من ارتفاع 70 قدما

وكان المتسابق، جوناثان غودوين، وهو دوبلير، معلقا في الهواء على ارتفاع 70 قدما، وهو مقيد في سترة بين سيارتين كانتا معلقتين أيضا، وتتأرجح ذهابا وإيابا، بحسب موقع "تي إم زد" الأمريكي.

وكان من المفترض أن يحرر غودوين نفسه من السترة التي تقيده، ويهبط على مرتبة هوائية، مع تجنبه الاصطدام بالسيارات المتأرجحة، لكن ما حدث هو أن السيارات اصطدمت ببعضها البعض واشتعلت فيها النيران وسحقته قبل أن يسقط على الأرض.

وصرح متحدث باسم برنامج "America’s Got Talent: Extreme" أن جوناثان غودوين كان مستجيبا بعد الحادث، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، لكن حالته الصحية مازالت مجهولة.

وقال المتحدث إن القائمين على البرنامج يبعثون بأفكارهم وصلواتهم لغودوين وأسرته، وأنهم في انتظار المزيد من الأخبار بشأن حالته الصحية.

يشار إلى أن برنامج "America's Got Talent" له نسخة عربية في الشرق الأوسط هو "Arab's Got Talent"، وتقوم فكرته الرئيسية على اكتشاف المواهب من كافة المجالات، وليس الغناء فقط.