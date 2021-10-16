فوائد سحرية للخوخ... منها تقوية الأسنان

تعد فاكهة الخوخ مصدرا مهما للعديد من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، بالإضافة إلى أدائه وظائف أخرى كالمساعدة في عملية الهضم والمحافظة على الوزن المثالي.

يكشف موقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي في هذا التقرير عن فوائد فاكهة الخوخ.

الخوخ يعزز الشفاء

لا تنخدع بصغر حجم الخوخ والجلد الرقيق، إذ تحتوي حبة خوخ متوسطة واحدة فقط على ما يصل إلى 13.2% من "فيتامين سي" الذي تحتاجه كل يوم. تساعد هذه المغذيات جسمك على التئام الجروح وتحافظ على قوة جهاز المناعة لديك. كما أنه يساعد في التخلص من "الجذور الحرة" - المواد الكيميائية التي تم ربطها بالسرطان لأنها يمكن أن تتلف خلاياك.

تقوية البصر

مضاد للأكسدة يسمى بيتا كاروتين يعطي الخوخ لونه البرتقالي الذهبي الجميل. عندما تأكله، يحوله جسمك إلى فيتامين أ، وهو مفتاح الرؤية الصحية. كما أنه يساعد في الحفاظ على أجزاء أخرى من جسمك، مثل جهاز المناعة.

الحفاظ على عملية الهضم بسلاسة

يمكن أن تمنحك حبة خوخ متوسطة الحجم ما يصل إلى 6% إلى 9% من الألياف، التي يحتاجها جسمك كل يوم. يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تحميك من المشاكل الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم. لكن الفائدة التي قد تلاحظها أكثر ما تحدث في الحمام: الحصول على ما يكفي من الألياف يمكن أن يساعد في منع الإمساك.

الحفاظ على وزن صحي

عند تسجيل أقل من 60 سعرًا حراريًا، لا يحتوي الخوخ على الدهون المشبعة أو الكوليسترول أو الصوديوم وأكثر من 85% من الخوخ عبارة عن ماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تملأ بشكل أكبر. عندما تأكلها، يستغرق الأمر وقتًا أطول للشعور بالجوع مرة أخرى.

مصدر لفيتامين هـ

المحافظة على صحة عظامك

تعتبر المكسرات والبذور من أشهر مصادر هذا الفيتامين، لكن الخوخ ينضج معها أيضًا. مضادات الأكسدة هذه مهمة للعديد من خلايا الجسم. كما أنه يحافظ على صحة الجهاز المناعي ويساعد على توسيع الأوعية الدموية لمنع الدم من التجلط في الداخل.

يمكن أن يساعد البوتاسيوم في موازنة تأثيرات نظام غذائي غني بالملح. قد يؤدي أيضًا إلى خفض ضغط الدم، إلى جانب فرص الإصابة بحصوات الكلى وفقدان العظام. أنت بحاجة إلى نحو 4700 ملليغرام من البوتاسيوم كل يوم، ومن الأفضل أن تحصل عليه من الطعام أكثر من تناوله كمكمل غذائي. تحتوي حبة خوخ صغيرة واحدة على 247 ملليغرامًا من البوتاسيوم، ويمكن أن تمنحك حبة خوخ متوسطة الحجم ما يصل إلى 285 ملليجرامًا من البوتاسيوم.

حماية الأسنان

بقدر ما هي حلوة، قد يساعد الخوخ في الحفاظ على صحة أسنانك، لأنها تحتوي على الفلورايد. هذا المعدن، الذي تجده في معجون الأسنان، موجود أيضًا في بعض الأطعمة، بما في ذلك الخوخ. يساعد على التخلص من الجراثيم في فمك التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.