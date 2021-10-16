أطعمة تحافظ على صحة قلبك

يحرص العديد من الأشخاص على الحصول على عناصر وجبات غذائية متوازنة للمحافظة على وظائف الجسم وصحته، خاصة القلب.

ويظهر موقع "ميد ويب" الطبي، في هذا التقرير أطعمة ضرورية ومفيدة للحفاظ على صحة القلب.

أعشاب طازجة

عندما تضيف هذه المأكولات إلى الأطعمة بدلاً من الملح والدهون، فأنت تتخذ خيارًا صحيا للقلب. يضيفون نكهة دون الأشياء السيئة. التوابل والأطعمة الأخرى هي طرق لذيذة لتناول الطعام بذكاء.

الفاصوليا السوداء

تمتلئ الفاصوليا السوداء الطرية والمعتدلة بالعناصر الغذائية الصحية للقلب. يمكن أن تساعد الفولات ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم في خفض ضغط الدم. كما تساعد الألياف في التحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

سمك السلمون

من أهم الأطعمة لصحة القلب، فهو غني بالأوميغا 3. أوميغا 3 هي دهون صحية قد تقلل من خطر اضطرابات ضربات القلب وضغط الدم. يمكنهم أيضًا خفض الدهون الثلاثية والحد من الالتهاب. توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من سمك السلمون أو الأسماك الزيتية الأخرى في الأسبوع.

التونة لأوميغا 3

غالبا ما تكون التونة أرخص من سمك السلمون، وتحتوي أيضًا على أوميغا 3. يحتوي الباكور (التونة البيضاء) على أوميغا 3 أكثر من أصناف التونة الأخرى. جرب شواء شريحة لحم التونة بالشبت والليمون. اكتشف مصادر أوميغا 3 الأخرى أيضًا: الماكريل والرنجة وسمك السلمون المرقط والسردين.

زيت الزيتون

هذا الزيت هو دهون صحية مصنوعة من الزيتون المهروس. إنه غني بمضادات الأكسدة الصحية للقلب. قد تحمي الأوعية الدموية. عندما يحل زيت الزيتون محل الدهون المشبعة (مثل الزبدة)، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول. جربه على السلطات والخضار المطبوخة أو مع الخبز.

اللوز

البطاطا الحلوة

يتناسب اللوز المقطع جيدًا مع الخضار والأسماك والدجاج والحلويات. لديهم الستيرولات النباتية والألياف والدهون الصحية للقلب. قد يساعد اللوز على خفض الكوليسترول الضار LDL. احصل على حفنة صغيرة في اليوم.

استبدل البطاطا البيضاء بالبطاطا الحلوة. مع وجود مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من البطاطس البيضاء، فإن هذه البطاطا لن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم. كما أنها تحتوي على الألياف وفيتامين أ والليكوبين.

البرتقال

يحتوي البرتقال الحلو والعصير على ألياف البكتين المقاومة للكوليسترول. لديهم أيضًا البوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم. في إحدى الدراسات، عزز كوبان من عصير البرتقال يوميًا صحة الأوعية الدموية. كما أنه يخفض ضغط الدم لدى الرجال.

بذور الكتان

تحتوي هذه البذور اللامعة ذات اللون العسلي على ثلاثة أشياء مفيدة لقلبك: الألياف والمواد الكيميائية النباتية التي تسمى قشور وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

الكرز

الكرز الحلو والكرز الحامض والكرز المجفف وعصير الكرز - كلها جيدة. كلها مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين. يُعتقد أنها تساعد في حماية الأوعية الدموية.