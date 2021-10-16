مشهد مؤثر لإنقاذ 31 سلحفاة من أيدي مهربين وإطلاقها في البحر... فيديو

أنقذت السلطات الكولومبية 31 سلحفاة من أيدي مهربين كانوا ينقلونها في عملية تهريب غير شرعية تحت جنح الظلام.

وأوقفت السلطات شاحنة تابعة لمهربي السوق السوداء غير الشرعيين كانوا ينقلون على متنها السلاحف في مدينة ميكاو.

وأظهر مقطع فيديو نقلته قناة abcn الجنود الكولومبيين خلال عملية تحرير السلاحف باتجاه البحر.

SWIM FREE: Thirty-one turtles are released back into the sea after they were seized by authorities from illegal black market smugglers who were transporting them on the back of a truck at night. https://t.co/N2z8F4VqpE pic.twitter.com/0nMjQcaQYK — ABC News (@ABC) October 16, 2021

وقال مسؤول كولومبي: "أطلقنا سراح 31 سلحفاة لكن مع الأسف نفق 11 سلحفاة أخرى"، داعيا الجميع إلى الحفاظ على الحياة البرية.