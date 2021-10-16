بريتني سبيرز تحتفل في عيد ميلادها وتكشف نظرتها لممارسة الأشياء الممتعة... صورة

وقالت الفنانة الحائزة على جائزة "جرامي" إنها تتطلع الآن إلى ما يجلبه المستقبل لها في عيد الميلاد، حيث إنها تحاول العثور على السعادة بحياتها الجديدة بعد تعليق وصاية والدها عليها، حسب ما نشر موقع "بيبول".

وأكدت سبيرز أنها سعيدة جدا بحياتها الجديدة ولكنها تخشى ارتكاب الأخطاء لدرجة أنها توقفت عن فعل أي شيء، كما أنها توقفت عن نشر الكثير مما تفعله في حياتها العامة والخاصة وابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: "لسنوات عديدة كان يتم إخباري دائما إذا نجحت في الأشياء، فيمكن أن ينتهي ... ولم يحدث ذلك أبدا !!!"، وتابعت:

"لقد عملت بجد ولكن الآن بعد أن أصبحت هنا واقتربت أكثر فأكثر من الانتهاء، أنا سعيدة جدا ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تخيفني!!!".

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وتابعت سبيرز حديثها على "إنستغرام" عن تغيير حياتها بعد نزع الوصاية من والدها، حيث قالت: "أنا أحتفل بعيد الميلاد في وقت مبكر من هذا العام... لماذا لا ؟؟؟!!!" وتابعت: "أعتقد أن أي سبب للعثور على مزيد من المتعة في الحياة هو فكرة جيدة... وليس سرا أنني مررت بها في الماضي... لذلك قد أضطر إلى القيام بالأشياء بشكل مختلف قليلا من الآن فصاعدا!!".

وقال مصدر مطّلع أن سبيرز "متفائلة جدا" وأنها "تعتقد أن كل شيء سيكون مختلفا تماما مع جيمي خارج حياتها"، ويعمل الفريق القانوني لسبيرز على إعدادها للحياة من دون وصاية، حيث تم تعليق والد المغنية، جيمي سبيرز، رسميا من منصب المحافظ على ممتلكاتها بعد 13 عاما من الوصاية القانونية عليها، وتم تعيين المحاسب جون زابل خلفا مؤقتا لجيمي حتى نهاية العام.