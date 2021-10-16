ماكدونالدز يختبر طرح برغر "خال من اللحم"

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" عن طرحها شطائر برغر جديدة، ولكنها خالية من اللحم.

وأشار "ماكدونالدز" إلى أن شطيرة البرغر الجديدة اسمها "ماك بلانت"، وأنه سيطرحها بصورة تجريبية بدءا من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في 8 مطاعم في جميع أنحاء أمريكا.

وتعاونت "ماكدونالدز" في البرغر الجديد مع شركة "بيوند ميت" لتقدم خيار البرغر الخالي من اللحم، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ويأتي إعلان "ماكدونالدز" عن شطيرة "ماك بلانت" بعد مرور عام من طرحه شطيرة نباتية أخرى بصورة تجريبية، هي "بي. إل. تي"، والذي تعاون فيه مع "بيوند ميت" أيضا.

وعن مكونات شطيرة "ماك بلانت"، فستحتوي على بازلاء وأرز وبطاطس وستُغطى أيضا بالطماطم والخس والبصل والمخللات والمايونيز والكاتشب والخردل والجبن الأمريكي، بينما سيتم طهي البرغر على نفس الشواية مثل برغر اللحم البقري، لذلك قد لا يتم تصنيفها على أنها نباتية فقط.

McDonald's tests McPlant meatless burger at a handful of locations https://t.co/XButyqRSaz — CBS News (@CBSNews) October 15, 2021

يشار إلى أن خيارات الخالية من اللحوم في مطاعم الوجبات السريعة لاقت رواجا في السنوات الأخيرة، إذ أنه في عام 2019 طرحت سلسلة مطاعم "برغر كنج" شطيرة "إمبوسيبل وابر".

كما أن مطاعم "صب واي" طرحت كرات لحم المارينارا الخالية من اللحوم، وكذلك مطاعم "دجاج كنتاكي" التي أعلنت عن دجاج مقلي نباتي.