نسرين طافش تكشف من يلتقط لها الصور... فيديو

أجرت الفنانة السورية نسرين طافش لقاء صحفيا مع قناة "أون" المصرية على خلفية مهرجان الجونة السينمائي، تحدثت فيه عن صورها التي تنشرها على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام".

ونشر موقع "في الفن "الفيديو الذي ظهرت فيه نسرين طافش وهي ترتدي فستانا أزرق اللون وتقوم بإسدال شعرها على كتفها، وكشفت عن عشقها للشعر الطويل كما اعترفت بأن وقتها يضيع على مواقع التواصل ولكنها تكره هذا الأمر.

وقالت نسرين إنها تحب الطبيعة والبحر، ولكنها لم تستطع التمييز بين المالديف والجونة حيث أن كل منطقة لها جمالها الخاص، وتابعت طافش الإجابة عن الأسئلة وقالت إن المصممة اللبنانية نور فتح الله هي من صممت لها فستانها، كما اعترفت أن شغالتها شاطرة في التقاط الصور وهي من تلتقط لها الصور التي تنشرها على "إنستغرام"، كما أن أصدقاءها مستعدون دائما لالتقاط الصور لها في رحلاتهم.

كما أكدت أنها تستخدم الفلاتر عندما تكون متعبة وتستخدم "الفوتوشوب" عندما تريد تصحيح شيء ما في فستانها أو شعرها.