ممثل أمريكي يعود إلى القرون الوسطى مع رامي مالك... فيديو

وظهر الممثلون الذين يشاركون في فيلم يجمعهم "No Time To Die" خلال تقديم عرض غنائي لفرقة على رأسها الممثل الهوليودي دانييل غريغ وإلى جانبه كل من الممثل رامي مالك وكينان طومسون.
!!!!!! pic.twitter.com/NtmRvfJUJi— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 17, 2021
وجاءت المشاركة بعد جولات من المواجهة ضمن مسابقة موسيقية انتهت بوصول النجوم الثلاثة إلى النهائي في برنامج "Saturday Night Live" الأمريكي.
Thank you Rami Malek, @youngthug, Daniel Craig, @travisbarker, Nate Ruess, @1GunnaGunna, and Jeff Bhasker! Goodnight! 🌙 pic.twitter.com/UrJQEC6d1V— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 17, 2021
وشهد العرض الأخير خروج الممثل غريغ مرتديا ألبسة تعود إلى القرون الوسطى مع غيتار، كما ارتدى كل من مالك وطومسون ألبسة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
وأعلن غريغ في عرضه الأخير أنه ليس موسيقيا كاشفا عن دوره الحقيقي وهو أمير من القرون الوسطى.
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