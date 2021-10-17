ممثل أمريكي يعود إلى القرون الوسطى مع رامي مالك... فيديو

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع كل من الممثل الهوليودي دانييل غريغ مع الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، وذلك خلال تقديم فقرة فنية لعب خلالها النجوم دور الموسيقيين.

وظهر الممثلون الذين يشاركون في فيلم يجمعهم "No Time To Die" خلال تقديم عرض غنائي لفرقة على رأسها الممثل الهوليودي دانييل غريغ وإلى جانبه كل من الممثل رامي مالك وكينان طومسون.

وجاءت المشاركة بعد جولات من المواجهة ضمن مسابقة موسيقية انتهت بوصول النجوم الثلاثة إلى النهائي في برنامج "Saturday Night Live" الأمريكي.

وشهد العرض الأخير خروج الممثل غريغ مرتديا ألبسة تعود إلى القرون الوسطى مع غيتار، كما ارتدى كل من مالك وطومسون ألبسة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

وأعلن غريغ في عرضه الأخير أنه ليس موسيقيا كاشفا عن دوره الحقيقي وهو أمير من القرون الوسطى.