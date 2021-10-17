شركة مشروبات عالمية في فرنسا تعلن عن تغييرات جذرية "صديقة للبيئة" في منتجاتها

أطلقت شركة المشروبات الغازية الرائجة في العالم "كوكاكولا"، في فرنسا، حملة جديدة تتمثل بربط الأغطية بالقوارير، وذلك لمكافحة التلوث المتمثل بانبعاثات الكربون والحد منه خلال إنتاج الأغطية البلاستيكية.

ونشرت الشركة على صفحتها الخاصة في "تويتر" إعلانا بهذا الشأن قالت فيه إن أولى الدفعات ستظهر على زجاجات من عيار 0.5 ليتر والتي سيتم البدء بإنتاجها في أبريل/ نيسان من العام 2022.

Chaque jour, aux côtés de @CocaColaEP_FR, nous travaillons sur l'amélioration de nos emballages !

Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée en fin d’année 2022 des bouchons attachés sur nos bouteilles ! Une innovation permettant de mieux collecter & recycler ♻️ pic.twitter.com/cIOIWHJFYX — Coca-Cola France (@cocacolafr) October 15, 2021

وأشار البيان أن المنتجات التي سيشملها التغيير هي كوكاكولا العادية وكوكاكولا لايت ومن دون سكر، بالإضافة إلى منتجات سبرايت وفانتا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تقوم شركة المشروبات بإجراءات للحد من انبعاثات الكربون واستخدام للبلاستيك ليكون استخدام البلاستيك المعاد تدويره هو الأفضل بالنسبة للبيئة، حيث يمكن إعادة تدويره بشكل أقل قيمة وضرارا على البشرية.

وبحسب الشركة، ستقدر نسبة الإنتاج للقوارير البلاستيكية المعاد تدويرها في الشركة بنسبة 100% خلال العام 2030، حيث ستكون الشركة قادرة على إنتاج نحو 200 مليون قارورة سنويا.

وأشار بعض الخبراء والبيئيين أن جهود إعادة التدوير التي تقوم بها شركة المشروبات هي مجرد شكل من أشكال "الغسل الأخضر" أو الدعاية البيئية من أجل إعطاء نفسها صورة أفضل تحت ستار البيئة في العالم.