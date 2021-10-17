جدة عربية طموحة تثبت للعالم أن العمر مجرد رقم... فيديو وصور

كانت آخر مرة تنتظم فيها الجدة الفلسطينية، جهاد بطو (85 عاما)، في صف دراسي بالمدرسة عندما كان عمرها نحو 12 عاما، واضطرت بعدها لترك المدرسة بسبب نزوح الفلسطينيين عام 1948.

وبعد مرور عشرات السنين من تركها التعليم النظامي، تخرجت الحاجة جهاد (أُم سهيل) أخيرا من الجامعة وحصلت على درجة علمية جامعية من كلية العلوم الشرعية في كفر برا التي كانت التحقت بها عام 2018.

وكانت أُم سهيل، وهي من مواليد نابلس عام 1936 وتزوجت في الناصرة، معتادة على الدراسة مع أبنائها، وبمرور الزمن حصلت على دورات تعليمية في اللغات والدين والرياضيات.

وعادت الجدة، وهي أُم لسبعة أبناء، للانتظام في التعليم مجددا وعمرها 81 عاما لتثبت للعالم أن العمر مجرد رقم.. وأخيرا حققت حلمها باعتمار قبعة وثوب التخرج الفضفاض هذا العام بعد حصولها على درجة جامعية في العلوم الشرعية.

وعن ذلك قالت الجدة جهاد بطو: "وأجتني فرصة إني أتعلم، كل ما أجي أسمع يعني وين فيه تعليم أروح أتعلم. هسا لما رحت على كفر برا آخر مرة كل اللي حوالي بيعرفوني أني بحب العلم ودايما بقرا كتب جانبية يعني مش كتب منهجية، قالوا لي فيه عندك تعليم كذا كذا في كفر برا بتحبي تتعلمي قلت وين ما كان بحب أتعلم سجلوني صاحباتي هن اثنتين صاحباتي سجلوني ورحت أتعلم".

ومثلما تأثرت دراسة ملايين الطلاب في أنحاء العالم بجائحة كورونا، تأثرت دراسة الجدة في كلية العلوم الشرعية بالجائحة واضطرت لتتعلم كيفية التعامل مع جهاز الكمبيوتر والدراسة عن بعد.

المسنة الفلسطينية جهاد بطو (85 عاما) من مدينة الناصرة المحتلة، خلال تخرجها وحصولها على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية العلوم الشرعية بقرية كفر برا بعد 3 أعوام من الدراسة، وكانت توقفت عن الدراسة في الصف الخامس بعد النكبة عام 1948!



📷 وسائل التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/P921A6J0eD — فلسطين (@Palestine_ar) September 29, 2021

وعن ذلك قالت لتلفزيون "رويترز": "المراحل الأولية كنا نتعلم نكتب ونقرا ونعمل وظيفة (واجب) ونقدمها للأستاذ. المراحل الأخيرة أجت الكورونا، صرنا نتعلم... أولادي شروا لي كمبيوتر وعلموني على الزووم صرت أحل الوظايف (الواجبات) كلها على الزووم. بعدين أجت الامتحانات عملنا كل الامتحانات على الزووم والحمد الله وكل الامتحانات نجحت فيها".

وتوضح الجدة أُم سهيل أن أكثر ما أسعدها هو إشادة مدير الكلية بها، لا سيما في حفل التخرج، وقالت: "يعني كل ما يطلع كان قال لي أنت كذا، أنت بضرب فيكي المثل، أنت دايما بجيب سيرتك، أنت دايما بحكي في. واللي أعجبني أكثر يوم التخرج، طلع الرئيس مدير الكلية الاثنين كانوا يحكوا عني سألوه سألوا الرئيس انتوا كنتوا تساعدوها قال بالعكس هي كانت تساعد الطلاب بالخطابة بالمواضيع الأخرى".

احتفاء فلسطيني واسع بالمسنة الفلسطينية جهاد بطو (85 عاما) بعد تحقيق حلمها بالتخرج من الجامعة



المكان: مدينة الناصرة في الداخل المحتل

المصدر: يوسف بطو - نجل السيدة جهاد بطو pic.twitter.com/wiK1UbTU8J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2021

وتُحب الجدة، التي أكدت كذلك أن طول العمر يبلغ الأمل، العطاء وتتمنى لو تحذو كل النساء حذوها، وتتولى الآن تعليم النساء في مجتمعها.

وأضافت لتلفزيون "رويترز": "أنا بحب العلم وأنا صغيرة، وأنا صغيرة صغيرة بحب العلم، كنت شاطرة دايما، دايما شاطرة، دايما أولى. هسا ظليتني بتعرف لما خلفت الأولاد والتهيت بالأولاد وعشاني بحب العلم صرت أتعلم معاهن، أمسك الكتاب وأدرس الدرس وأحفظه وأسمعلهن إياه. ظليت معاهن لوصل صف 12، صف 12 بطلت أقدر أكمل معاهن، هن فاتوا الحمد الله، فاتوا كلهن جامعات هسا صرت أروح عند أولاد أخوي".

خرجت من المدرسة قبل النكبة بعمر 12 عامًا، وتخرجت هذا العام وعمرها 85 عامًا..

الحاجة جهاد بطّو "إم سهيل"، أم لخمسة أبناء وجدة لتسعة أحفاد، ولدت عام 1936، بدأت دراسة المرحلة الابتدائية في مدرسة بقريتها المجيدل المُهجّرة حتى عام النكبة. pic.twitter.com/E2GmvTYGlw — Khobeeze - خبيزة (@khobeeze) September 28, 2021

وتابعت: "بحب العطاء كثير بكل المجالات، بحب أعطي وحاسة أني بعدني بقدر أعطي وما زالني بعطي مبسوطة أنا".