بالفيديو... كاظم الساهر يتوقف عن الغناء في "إكسبو دبي" ويعتذر لهذا السبب

أحيا الفنان والنجم العراقي، كاظم الساهر، حفلة في مدينة دبي الإماراتية ضمن معرضها العالمي "إكسبو دبي 2020".

وأقيم الحفل الغنائي في أول ليلة من "أمسيات خالدة"، وذلك في ساحة الوصل بالمعرض، التي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

وكان كاظم الساهر عبر من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن "سعادته الغامرة بإحياء حفله الغنائي، لأنه بعد غياب عامين سيلتقي بجمهوره الرائع من قلب الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي".

وأظهر مقطع مصور حصول حادثة عفوية مع الفنان العراقية الذي توقف عن الغناء فجأة بعدما نسيَ كلمات أغنيته الجديدة "ما هو المطلوب مني" بعد أن خانته الذاكرة.

لكنه سرعان ما تدارك الموقف، مقدماً اعتذاره للجمهور بطريقته اللائقة وموضحاً أنه نسي بعض الكلمات.

ويعتبر "إكسبو 2020 دبي" هو أول نسخة للمعرض العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، وانطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022 المقبل.