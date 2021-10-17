"نوكيا" تستمر في "نوستالجيا" الهواتف بـ"مفاجأة" جديدة

أعلنت شركة "نوكيا" عن إطلاقها أحد هواتفها المحمولة الكلاسيكية، احتفالا بمرور 20 عاما على طرحه لأول مرة في بريطانيا.

وقالت الشركة المصنعة لهواتف "نوكيا" "HMD Global" أن الهاتف سيحتوي على الصورة الظلية الأصلية والمميزة لهاتف "نوكيا" 6310 الكلاسيكي، مع احتفاظه بميزة عمر بطارية طويل.

ومن مفاجآت الهاتف الجديدة أنه سيكون مصحوبا بنسخة من لعبة "الثعبان" الشهيرة في هواتف "نوكيا" الكلاسيكية من تسعينيات القرن الماضي.

وستكون هناك "تغييرات طفيفة" بمناسبة مرور 20 عاما من التطور التكنولوجي للهاتف، بما في ذلك أزرار أكبر وقائمة مكبرة لتسهيل القراءة، ويشمل هذا شاشة أكبر 2.8 بوصة بجودة 320 × 240 بكسل، بالمقارنة مع شاشة 1.8 بوصة ذات 120 × 160 بكسل الموجودة في النسخة الأصلية، بالإضافة إلى راديو "إف إم" هوائي.

وقالت شركة "نوكيا" في بيان لها إن هذ "النوستالجيا" (الحنين إلى الماضي) يجعل "نوكيا 6310" يجعل الجديد منشطا مثاليا، وأنه تم "تحديث وإعادة اختراع" الهاتف الجديد ليلائم الاحتياجات الحديثة.

A modern classic, redesigned! 😮​

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The new #Nokia6310 has a host of new features including bigger buttons, zoomed in menus, a wireless FM radio and more…all packaged in the iconic shape of the original #Nokia6310.​

​#LoveItTrustItKeepIt pic.twitter.com/NMnWngceV2 — Nokia Mobile (@NokiaMobile) October 12, 2021

وهاتف "نوكيا" 6310 معروض للبيع في المملكة المتحدة بسعر 82 دولار أمريكي.

Nokia is releasing a new version of classic 'brick phone' for its 20th anniversary



+ And yes, it still has Snake! 🐍



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وتم طرح هاتف "نوكيا" 6310 لأول مرة في عام 2001، بعد ذلك طرحت نسخة محدثة منه هي "نوكيا" 6310i في عام 2002، حتى توقف إنتاجه في عام 2005 مع إصدار هاتف "نوكيا" 6230 وهواتف أخرى.