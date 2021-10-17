ما هو الوقت المناسب لتناول الطعام قبل ممارسة التمارين الرياضية؟

أكد خبراء في اللياقة البدنية على ضرورة تناول الطعام الضروري قبل ممارسة التمارين الرياضية بوقت مناسب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المعالج الفيزيائي نيكولاس رولنيك أنه يجب على من ينوي القيام بتمارين رياضية شديدة، أن يتغذى بشكل يمكنه من استخدام مادة الغلوكوز(السكر) للطاقة.

وأوضح أن الغلوكوز، يمثل مصدر التغذية الأول للجسم، لافتا إلى أن الفرد يحصل عليه بالأساس من الطعام الغني بالنشويات.

وقال إن عدم تزويد الجسم بالغذاء الذي يحتاجه من أجل بذل جهد أقصى في أوقات التمارين بالإضافة إلى قدرة الجسم على إعادة توليف بعض من هذه الطاقة خلال التمارين نفسها، سيجعل قدرته ليست بالمستوى المطلوب.

من جانبها قالت ستيفاني منصور، مدربة الرياضة الخاصة ومدربة تقليل الوزن للشبكة إن ممارسة الرياضة مع معدة خاوية له تداعيات سلبية.

وأوضحت أن من هذه التداعيات "الشعور بدوار خفيف، ووجع في الرأس، والإغماء، والشعور بالضعف".

وفي حال تناولت الطعام قبل وقت طويل نسبيا من ممارسة التمارين فإن عملية الهضم سوف تستهلك بعض الطاقة التي تحتاج إليها عضلاتك للقيام بعملها.

ويُجمع الاختصاصيون في "جمعية القلب الأمريكية" و"أكاديمية التغذية وعلم التغذية" على أنّه يجب على الفرد تناول طعامه قبل فترة تتراوح بين ساعة وأربع ساعات من التمارين.