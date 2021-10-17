فنان مصري يرتدي "جاكيت" مطرزا بالألماس في مهرجان الجونة... سعره مليون دولار

خطف الفنان المصري، خالد سليم، أنظار الجمهور وعدسات المصورين على "الريد كاربت" خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "خالد سليم صاحب الإطلالة الأغلى في مهرجان الجونة، نظرا لارتدائه بدلة باهظة الثمن، حيث ارتدى جاكيت مطرزا بالألماس، ونسق معها قميص باللون الأبيض، وجزمة سوداء".

View this post on Instagram A post shared by Khaled Selim | خالد سليم (@khaledselimofficial)

من جهتها، قالت مصممة الأزياء مارجو حنا، والتي صممت بدلة خالد سليم، عبر خاصية ستوري حسابها على "إنستغرام"، إن سعر الألماس بجاكيت خالد سليم تجاوز مليون دولار، ليحصد لقب أغلى إطلالة في مهرجان الجونة.

من جانبه، قال خالد سليم، إن البدلة مرصعة بالألماس الحر 80 قيراطا، باللونين الأبيض الأسود، موزع على الياقة واليد، مشيرا إلى أنه اقترب من انتهاء تصوير فيلم "في القلب" بمشاركة نسرين طافش وانجي كيوان.

View this post on Instagram A post shared by Khaled Selim | خالد سليم (@khaledselimofficial) وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

تابع أحدث أخبار الفنانيين في مصر عبر سبوتنيك عربي.