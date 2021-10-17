نوال الزغبي: تركت متابعة شيرين على تويتر لهذا السبب... فيديو

أكدت الفنانة نوال الزغبي أنها ألغت متابعتها للفنانة المصرية شيرين بعدما علمت أن شخصا آخر هو من يدير حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحسب لقاء تلفزيوني لها قالت الزغبي: اكتشفت أن شخصا آخر هو من يدير حساب شيرين عبد الوهاب على تويتر فقمت بإلغاء متابعتها.

ما هي مشكلتها؟ وما قصة الحب التي عاشتها وكيف إنتهت؟ الفنانة نوال الزغبي ضيفة برنامج المجهول والذي يقدمه رودولف هلال السبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت بيروت عبر صفحة صوت بيروت انترناشونال وBeirut City على فيسبوك#المجهول@RodolphHilal @NawalElZoghbi pic.twitter.com/cPzvoTvbEf — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) October 12, 2021

وعبرت الزغبي عن حبها لشيرين، قائلة: كنت اكتب لها دوما لكنها لم ترد علي، إلى أن اكتشفت أنها لا تدير حسابها.

وأكدت أنها لا تعرف سر ابتعاد شيرين عبد الوهاب عن الوسط الفني، لافتة إلى عدم تيقنها من كون زوجها حسام حبيب هو سبب هذا الابتعاد أم لا.

يشار إلى أن نوال الزغبي كانت من أوائل الفنانيين الذين عبروا عن تضامنهم مع شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، بعد ظهور تسريب صوتي لوالد زوجها، الفنان حسام حبيب.

كلنا شيرين عبدالوهاب @sherine الفن الاصيل والقلب الابيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💪💪💪 — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 28, 2021

وغردت نوال الزغبي لشيرين عبر حسابها على موقع "تويتر": "كلنا شيرين عبد الوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض تليق بها الحياة الحلوة، نحبك كتير والله دائما معك".

وكانت مجلة "الجرس" اللبنانية نشرت، أمس الأحد، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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