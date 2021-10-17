مقتربا من ربع تريليون دولار... ثروة إيلون ماسك تعادل ما يمتلكه غيتس وبافيت مجتمعين

واصل الملياردير إيلون ماسك، تقدمه في تصنيفات الأثرياء العالمية، إذ لم يعد يعتبر فقط أغنى شخص في العالم فحسب، بل إنه يمتلك ما يعادل الآن نفس قيمة ثروة المليارديرين بيل غيتس ووارن بافيت مجتمعين.

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وبلغ صافي ثروة الرجل البالغ من العمر 50 عاما 236 مليار دولار، اعتبارا من مساء اليوم الأحد، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، في حين يحتل غيتس المركز الرابع بـ130 مليار دولار وبافيت في المركز العاشر بـ103 مليار دولار.

شغل كل من غيتس وبافيت في السابق صدارة تصنيف أغنى شخص في العالم، فيما تجاوز ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس، لأول مرة ليصبح أغنى رجل في العالم، في يناير/ كانون الثاني بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.

أضاف ماسك أكثر من 60 مليار دولار إلى ثروته هذا العام بفضل الأداء القوي لسهم شركة "تسلا" إضافة إلى بيع أسهم شركة "سبيس إكس" رفع قيمتها إلى 100 مليار دولار، في صفقة أضافت 11 مليار دولار إلى صافي ثروة ماسك.