حلمي بكر يدعو للتصدي للمهرجانات الشعبية في مصر

دعا الموسيقار المصري حلمي بكر، مساء اليوم الأحد، إلى التصدي لأغاني المهرجانات، معتبرا أنها "هزل وانحرافات".

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".

وقال حلمي بكر إن مهرجان الموسيقى العربية يحمل على عاتقه الكثير من المسؤوليات للتأكيد على دور الفن والإبداع الحقيقي.

وأضاف أن ما يقدم في ما يسمى المهرجانات الشعبية ليس فنا، وأنه يجب مواجهة تلك الانحرافات بالحفاظ على وجود الأسماء المهمة على الساحة والتي تشارك في مهرجان الموسيقى العربية.

ودعا الموسيقار المصري إلى ضرورة التصدي "للهزل المسمى بالغناء" المنتشر في شوارع البلاد.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أعلنت دار الأوبرا تفاصيل الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان فعالياته في الفترة بين 1 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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