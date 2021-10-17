شريف منير يرد على اتهامه بمجاملة الحكومة... "أنا بحب أطبل"

قال الممثل المصري شريف منير، إنه يحب أن يتحدث دائما عن الإنجازات التي تحدث على أرض بلده.

وأضاف في لقاء مع صحيفة "الوطن"، ردا على الانتقادات التي تتهمه بـ"التطبيل" (مجاملة) الحكومة، قال منير: "أحب أطبل لبلدي وجيشها ورئيسي.. الإنجازات التي نتحدث عنها واضحة وموجودة ولا يمكن إغفالها".

وأشار منير إلى أن "تلك الإنجازات لا تعجب فئة معينة نحن نعلمها جيدا".

وردا على الانتقادات التي طالته بعدما كشف عن وجود علم مصر في مطبخ منزله، قال منير: "أنا حاطط العلم في كل حتة في بيتي"، وأضاف: "هعزل قريب وأروح بيت جديد عامل مكان لعلم مصر أعلى سطح المنزل، أنا أحب العلم لأنه رمز لبلدي".

ولفت منير إلى أنه يتبع سياسية "البلوك" (الحظر) مع منتقديه "الذين يتجاوزون حدود الأدب في التعليقات" على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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