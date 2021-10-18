فنانة عربية تحتجز في السيارة بسبب فستانها... فيديو

انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لحادثة طريفة تعرضت لها الفنانة العراقية شذى حسون أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وأظهر المقطع المنشور الفنانة العراقية شذى حسون تصل في إحدى السيارات جالسة على المقعد الخلفي وإذ بالباب الخلفي للسيارة يُغلَق على فستانها الذي ظلّ عالقاً لمدة من الوقت، فعلقت حسون بالتالي في السيارة.

وتشارك الفنانة العراقية في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر وتجري حوارات إعلامية عدّة منذ أيام.