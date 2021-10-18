بريطانيا تطبق تقنية بصمة الوجه على طلاب المدارس من أجل وجبات الغذاء

كشفت تقارير أن بريطانيا ستطبق بصمة الوجه على طلاب المدارس، من أجل تلقي وجبات الغذاء.

وستبدأ 9 مدارس في نورث أير شاير ببريطانيا في تلقي المدفوعات لوجبات الغذاء من المقصف عن طريق مسح وجوه الطلاب، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

ومن الممكن أن تساعد هذه التقنية في تقليل اللمس أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها تهدف في المقام الأول إلى تسريع أوقات الحصول على الوجبات الغذائية.

لكن نظام "بصمة الوجه" الجديد قوبل باعتراضات من جانب المدارس ومثبت النظام "CRB Cunningham"، واعتبروا أن هذا بمثابة تحول في تكنولوجيا المقاييس الحيوية أكثر من كونه طبقة جديدة تماما من الأمان، كما اعتبر مفوض القياسات الحيوية في إنجلترا أن التعرف على الوجه كان تعسفيا.

وذكر مجلس نورث أيرشاير في بريطانيا أن 97 بالمئة من الأطفال أو الآباء أبدوا الموافقة على نظام "بصمة الوجه".