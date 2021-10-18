بلاغ ودعوى لترحيل فنانة لبنانية من مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية عن تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري حمادة الصاوي لترحيل الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من البلاد بسبب ادعائها بتعرضها لاعتداء من مجهولين، لغرض الدعاية لمسلسلها الجديد وإثارة المجتمع المصري.

ونقل موقع "الوطن نيوز" بلاغ المحامي أيمن محفوظ والذي جاء فيه: "ما زال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوء ما فينا، فقد ادعت ممثلة لبنانية تدعى دوللي شاهين تعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذعر بين نفوس المواطنين وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية لمسلسل تعمل فيه تلك الفنانة".

وأضاف المحامي: "تلك الأفعال المستهترة تمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، فمن أخبر بهذا الخبر الكاذب بسوء نيه يستحق العقوبة المقررة في المادة 305 من قانون العقوبات، قد جرى على أنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم تحصل منه إشاعه غير الإخبار المذكور ولم يقم دعوى بما أخبر به، وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على أن أركان البلاغ الكاذب لها وهي الإبلاغ للجهات بسوء نيه وبقصد بواقعة ثبت كذبها كانت تستوجب عقاب فاعلها".

وتابع: "أنها وكذلك تستحق العقوبة المقررة بنص المادة 189 عقوبات، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام".

واستطرد: "أن دوللي شاهين تستحق العقوبات المقررة بنص المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد، التي تصل إلى الحبس لمده 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهم هدم القيم الأسرية وإساءة استعمال الإنترنت وإنشاء حساب بقصد تسهيل جريمة".

وطالب المحامي، في بلاغه، النائب العام بتطبيق نصوص مواد الاتهام ومنع دوللي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورا من مصر بعد محاكمتها وتوقيع أقصى عقوبة عليها وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر واتخاذ اللازم قانونا.