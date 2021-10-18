"عامل سيرك يخرج نارا من فمه"... أقوى هجوم على محمد رمضان

وقال حلمي بكر، على هامش المؤتمر الصحفي للدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، إن " محمد رمضان يختفي ورا الفلاشة"، مشبها إياه بـ"عامل السيرك الذي يخرج نارا من فمه"، وذلك حسب " صحيفة أخبار اليوم ".

وعن تعامل الموسيقيين مع مطربي المهرجانات الشعبية، أكد حملي بكر، أن النقابة هم أول من يتحاكموا حال صدور قانون يفعل هذه الفئة من المطربين.

وشدد نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، في وقت سابق، على أن مواطنه الفنان محمد رمضان لا يستثنى من العقوبات الجديدة التي فرضتها النقابة. وقال شاكر في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية إن "أي فنان أو مطرب مهما كان سيتم تغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه، في حال إن أحيا حفلا من دون فرقته الموسيقية، واستبدلهم بـ"فلاشة رقمية" تتضمن أغانيه".

كما أكد الفنان هاني شاكر أن لا استثناء لكل المطربين والفنانين من عقوبات نقابة الموسيقيين المصريين، في حال استعانتهم بأقل من 8 أعضاء من فرقتهم الموسيقية، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، عندما أحيا حفله الأخير بأربعة عازفين فقط من فرقته.

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