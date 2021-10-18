فيلم مصري يثير ضجة في مهرجان الجونة السينمائي ويتسبب في غضب وانسحاب شريف منير

قوبل فيلم مصري عُرض، اليوم الاثنين، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، بغضب واستهجان من جانب فنانين وإعلاميين.

ولم يستطع بعض المبدعين استكمال مشاهدة فيلم "ريش" بعد مرور ساعة من عرضه، وهو ما دفعهم لمغادرة دور قاعة السينما، وفي مقدمتهم الفنان شريف منير، ثم الفنان أحمد رزق، والفنان أشرف عبد الباقي، والمخرج عمر عبد العزيز.

وأشار الغاضبون من فيلم "ريش" إلى أنه يضم مشاهد لا تظهر مصر في صورتها الحقيقية.

وأكد شريف منير في تصريحات لـ"بواية الأهرام" المصرية، متسائلا: "لماذا يتم استعراض العشوائيات بشكل غريب في الفيلم، وسبب تصدير هذا الشكل من الفن، خاصة أنه يعرض صورة للعشوائيات غير متعارف عليها".

وشدد منير أن "موعد عرض الفيلم غير مناسب لاستعراضه صورة العشوائيات في وقت نجحت الدولة المصرية في القضاء عليها ولم يعد لها وجود".

في المقابل، قال المنتج والسيناريست المصري، محمد حفظي، في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" المصرية أن المجتمع المصري يضم كل الطبقات، نافيا أن تكون مشاهد الفقر في الفيلم مسيئا لمصر.

وفيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، ويتناول قصة أم تنقلب حياتها رأسا على عقب بعدما يتحول زوجها إلى دجاجة بسبب خطأ صادر من ساحر في عيد ميلاد ابنهما الأصغر، ما يجبرها على الخروج من خمولها ومواجهة مصاعب الحياة بمفردها لإعالة أبنائهما، كما أنها تحاول استعادة زوجها إلى هيئته الطبيعية.

وفيلم "ريش" من إنتاج تعاون مصر فرنسي هولندي يوناني مشترك، وحاز من مهرجان "كان" السينمائي الدولي على جائزة لعمل فني يتناول الطبقة الفقيرة.

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