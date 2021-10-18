الأرصاد المصرية تنصح بارتداء الملابس الشتوية ابتداء من هذا الموعد

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا الفترة المقبلة، مشددة على أنه "لا يوجد موجات حارة قادمة".

ولفتت شاكر، بحسب موقع "مصراوي"، إلى أن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات، إلا أنه بداية من الأحد بدأ الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة حيث وصلت في القاهرة إلى 28 درجة، مشيرة إلى أنه "خلال الساعات المتأخرة من الليل سنشعر بنسمات هواء باردة".

وتوقعت شاكر أن تستمر درجات الحرارة على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن هناك مؤشرات على أنها تستمر أيضا للأسبوع المقبل.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد: "حتى الآن كل الخرائط الجوية تشير إلى مزيد من الانخفاضات في الحرارة خلال الفترات المقبلة خاصة مع بداية النصف الثاني من فصل الخريف، الذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتزيد معدلات فرص سقوط الأمطار".

وأضافت شاكر إلى أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على السواحل الغربية (الإسكندرية ومطروح والسلوم) بداية من اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر، بزيادة قطع الملابس بعد أسبوعين من الآن وشددت أنه مع بداية الشهر المقبل (نوفمبر/تشرين الثاني) يجب ارتداء الملابس الشتوية للأطفال خاصة أثناء خروجهم إلى المدارس في الصباح.

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