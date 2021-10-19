شريف منير يتحدث مجددا عن ضجة فيلم "ريش"... فيديو

كشف الفنان المصري، شريف منير، أن مغادرته مدينة الجونة، ومهرجان الجونة السينمائي، لا علاقة لها بموقفه من فيلم "ريش".

وقال شريف منير، في مداخلة مع برنامج الإعلامي عمرو أديب، إنه "انزعج من مشاهد فيلم "ريش" أثناء عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، بسبب تصوير مصر بصورة سيئة، وهو ما أدى إلى انسحابه من العرض، نافيا وجود علاقة بمغادرته مدينة الجونة بالفيلم.

وأضاف شريف منير: "العشوائيات اللي كانت عندنا واللي بتختفي دلوقتي المستوى فيها أحسن من المشاهد اللي الفيلم بيعرضها"، متابعا أن "الدولة قطعت شوطا كبيرا في القضاء على العشوائيات، ونقل الأهالي إلى مساكن بديلة مفروشة على أعلى مستوى".

وأعرب عن استغرابه من حصول الفيلم على جائزة من مهرجان كان السينمائي في فرنسا، مؤكدا أنه انسحب من العرض لأنه يغير على بلده. وطالب شريف منير مخرج الفيلم بتوضيح رسالته من الفيلم.

وقوبل فيلم مصري عُرض، أمس الاثنين، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، بغضب واستهجان من جانب فنانين وإعلاميين. ولم يستطع بعض الفنانين استكمال مشاهدة فيلم "ريش" بعد مرور ساعة من عرضه، وهو ما دفعهم لمغادرة دور قاعة السينما، وفي مقدمتهم الفنان شريف منير، ثم الفنان أحمد رزق، والفنان أشرف عبد الباقي، والمخرج عمر عبد العزيز.

وأشار الغاضبون من فيلم "ريش" إلى أنه يضم مشاهد لا تظهر مصر في صورتها الحقيقية.

وتساءل شريف منير في تصريحات لـ"بواية الأهرام" المصرية: "لماذا يتم استعراض العشوائيات بشكل غريب في الفيلم، وسبب تصدير هذا الشكل من الفن، خاصة أنه يعرض صورة للعشوائيات غير متعارف عليها". وشدد منير أن "موعد عرض الفيلم غير مناسب لاستعراضه صورة العشوائيات في وقت نجحت الدولة المصرية في القضاء عليها ولم يعد لها وجود".

وفيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، ويتناول قصة أم تنقلب حياتها رأسا على عقب بعدما يتحول زوجها إلى دجاجة بسبب خطأ صادر من ساحر في عيد ميلاد ابنهما الأصغر، ما يجبرها على الخروج من خمولها ومواجهة مصاعب الحياة بمفردها لإعالة أبنائهما، كما أنها تحاول استعادة زوجها في هيئته الطبيعية.

وفيلم "ريش" من إنتاج تعاون مصر فرنسي هولندي يوناني مشترك، وحاز من مهرجان "كان" السينمائي الدولي على جائزة لعمل فني يتناول الطبقة الفقيرة.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر مع سبوتنيك.