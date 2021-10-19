مخرج مصري: "ريش" يستحق التشجيع... و"كده شريف منير كان هينسحب من الكيت كات"

شارك المخرج والمؤلف المصري محمد دياب، منشورا عبر صفحته على موقع فيسبوك، عبر فيه عن رأيه في فيلم "ريش" الذي عرض بمهرجان الجونة أمس الاثنين، وتسبب في لغط حول موضوعه ومخرجه، بعدما انسحب فنانون مصريون من العرض مثل شريف منير، وأحمد رزق، وأشرف عبد الباقي.

وقال دياب، إن التفكير بهذا المنطق، كان سيحرمنا من فيلم "الكيت كات"، وتساءل عما إذا كان الفنان شريف منير سينسحب من عرض الفيلم؟

وأكد دياب أنه بصفته عضوا بإحدى لجان تحكيم مهرجان كان، وعضوا في أكاديمية الأوسكار، فلا يوجد أحد يؤثر على قرار لجنة التحكيم.

واعتبر دياب، أن الأفلام المستقلة، في العالم كله تعمل على تقديم أفلام خارج منظومة الإنتاج التجاري، وحسب كلامه "تعمل على تمثيل الناس اللي مالهاش صوت".

وقال دياب إن فيلم "ريش" يتميز بمخرجه وفكره، وطريقة سرده المختلفة.

وقوبل فيلم مصري عُرض، أمس الاثنين، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، بغضب واستهجان من جانب فنانين وإعلاميين. ولم يكمل بعض الفنانين استكمال مشاهدة فيلم "ريش" بعد مرور ساعة من عرضه، وهو ما دفعهم لمغادرة دور قاعة السينما، وفي مقدمتهم الفنان شريف منير، ثم الفنان أحمد رزق، والفنان أشرف عبد الباقي، والمخرج عمر عبد العزيز.

وأشار الغاضبون من فيلم "ريش" إلى أنه يضم مشاهد لا تظهر مصر في صورتها الحقيقية.

وتساءل شريف منير في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" المصرية: "لماذا يتم استعراض العشوائيات بشكل غريب في الفيلم، وسبب تصديرهذا الشكل من الفن، خاصة أنه يعرض صورة للعشوائيات غير متعارف عليها".

وشدد منير على أن "موعد عرض الفيلم غير مناسب لاستعراضه صورة العشوائيات في وقت نجحت الدولة المصرية في القضاء عليها ولم يعد لها وجود".

وفيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، ويتناول قصة أم تنقلب حياتها رأسا على عقب بعدما يتحول زوجها إلى دجاجة بسبب خطأ صادر من ساحر في عيد ميلاد ابنهما الأصغر، ما يجبرها على الخروج من خمولها ومواجهة مصاعب الحياة بمفردها لإعالة أبنائهما، كما أنها تحاول استعادة زوجها في هيئته الطبيعية.

وفيلم "ريش" من إنتاج تعاون مصر فرنسي هولندي يوناني مشترك، وحاز من مهرجان "كان" السينمائي الدولي على جائزة لعمل فني يتناول الطبقة الفقيرة.

وتقام حاليا في مدينة الجونة في مصر، الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم من مصر والعالم العربي، ويعرض به عددا من الأفلام المصرية والعالمية.

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