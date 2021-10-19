وائل كفوري في أول ظهور بعد الخروج من المستشفى والحادث المروع... صورة

كشف صديق مقرب من الفنان اللبناني، وائل كفوري، عن أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من حادث السير الأليم الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي.

ونشر حبيب أبو أنطون، أمس الاثنين، صورة "سيلفي" تجمعه بصديقه، وائل كفوري، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "نورت بيتك وائل كفوري، الحمد لله على السلامة".

وكان أبو أنطون أعلن عن خروج صديقه الفنان، وائل كفوري، من المستشفى، يوم الأحد، مؤكدا أن كفوري يسير بطريقة طبيعية، ويقضي فترة استراحة داخل منزله حاليا.

View this post on Instagram A post shared by Elie Bou Antoun (@elie_bou_antoun)

وكان وائل كفوري تعرض يوم الجمعة الماضي لحادث بسيارته على أوتوستراد جبيل في لبنان، ونقلته عناصر من الصليب الأحمر اللبناني وعناصر من الدفاع المدني إلى مستشفى المعونات.

وسقطت سيارة كفوري في حفرة تسببت في التفافها 4 مرات، ولم تصطدم بسيارة أخرى.

وأكد مصدر مقرب من كفوري في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أن حالته المعنوية كانت مرتفعة في المستشفى، وكان يمازح أصدقائه والممرضات اللاتي يتولين رعايته.

هذا ويستعد وائل كفوري لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق إمارة دبي الخليجية، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وتلقى كفوري العديد من التمنيات بالشفاء من جانب العديد من أصدقائه الفنانين، من أبرزهم الفنانة اللبنانية، إليسا.