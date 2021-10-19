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    منظر لساحة الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في منتجع الجونة على البحر الأحمر في مصر، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

    مهرجان الجونة السينمائي يصدر بيانا بشأن جدل الفيلم المصري "ريش"

    © AFP 2021 / PATRICK BAZ
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    رد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الثلاثاء، على الجدل الذي أثاره الفيلم المصري "ريش"، بعد عرضه ضمن فعاليات دورته الخامسة، وتسبب في إثارة غضب فنانين اعتراضا على مضمونه.

    وأكدت إدارة المهرجان في بيان رسمي لها أن "فيلم "ريش" تم اختياره بعد أن جاء متسقا مع معايير اختيار الأفلام في المهرجان، وذلك وفقا لما حققه من نجاحات في بعض المحافل الدولية، ومنها فوزة بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا"، لافتة إلى أنه "أول فيلم مصري ينال تلك الجائزة المرموقة"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

    الفنان المصري، شريف منير
    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
    فيلم مصري يثير ضجة في مهرجان الجونة السينمائي ويتسبب في غضب وانسحاب شريف منير
    وتابع مهرجان الجونة السينمائي في سرد نجاحات فيلم "ريش"، وهي اختياره للعرض في الدورة القادمة لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، وتكريمه من جانب وزارة الثقافة المصرية قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك فوزه بالجائزة الكبرى لمهرجان "بينجياو" الصيني.

    بعد ذلك، لفت "الجونة السينمائي" في بيانه اليوم الثلاثاء إلى أن

    "العديد من النقاد المصريين والعالمين يرون أن فيلم "ريش" تدور أحداثه في زمان ومكان غير محددين، وبالتالي لا يمكن تحميل الفيلم أكثر مما جاء به".

    كما شدد المهرجان على أنه "لم ولن يعرض أي فيلم سينمائي دون أن يحصل على التصاريح الرسمية، تأكيدا لأنه لا يحمل أي إساءة أو ضغينة في أي من عروضه المختلفة، سواء داخل المسابقة الرسمية أوخارجها".

    ولفت بيان مهرجان الجونة السينمائي في بيانه إلى أنه "يدعم الفن بصفة عامة، وأهمية أن يتم إدراجه في خارطة العالمية للمهرجانات".

    كما أكد أنه "يفتخر كونه مهرجانا مصريا يقام على أرض مصر، التي يكن لها كل الاحترام والتقدير في كل ما ينتمي للمهرجان".

    وتسبب فيلم "ريش" في غضب بعض الفنانين والإعلاميين والنقاد وقت عرضه بمهرجان "الجونة" السينمائي، ومن أبرزهم الفنان المصري، شريف منير، الذي اعتبره مسيئا لمصر وصورتها.

    وفيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، ويتناول قصة أم تسكن في إحدى مناطق العشوائيات المصرية، تضطر للخروج من سباتها وإعالة أطفالها، بعدما تحول زوجها إلى دجاجة بفعل خطأ صادر عن ساحر في عيد ميلاد ابنها الصغير.

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