مهيرة عبد العزيز تهاجم مهرجان الجونة السينمائي بعد ظهورها مع محمد رمضان

هاجمت الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بعد مشاركتها الفنان المصري، محمد رمضان، الأغنية التي قدمها في حفل افتتاح دورته الخامسة.

وعبرت عبد العزيز عن غضبها في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" من تجاهل تقديم المهرجان لاسمها وقت الإعلان عن أغنية "جو بنات" على المسرح، واعتبارها مجرد "موديل" وإحدى الراقصات في الأغنية، وهو ما تراه لا يتناسب مع مقامها.

لكن أشارت مهيرة عبد العزيز إلى أن مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الخامس، الإعلامية، ناردين فرج، اعتذرت لها، وأكدت لها أنها لم تكن على دراية بوجودها ضمن المشاركين في الأغنية الاستعراضية، وأنها كانت تقرأ من الورقة التي قدمها لها فريق تنظيم المهرحان، والتي كانت تخلو من اسمها.

يشار إلى أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نيسان/ أبريل الماضي، عندما تم تداول لها فيديوهات تظهر فيها وهي تستقبل الفنان محمد رمضان على خلفية تكريمه في إمارة دبي الخليجة خلال عرض صورته على برج خليفة، بعدما اختير وقتها كأول عربي يكون وجها إعلانيا للعبة الفيديو "فري فاير" العالمية.

وتوضح الفيديوهات ظهور مهيرة عبد العزيز وهي في أحضان الفنان المصري وتقوم بتقبيله، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة تجاهها، الأمر الذي اضطرها لحذف الفيديوهات.

وبعد الهجوم عليها، دافعت مهيرة عبد العزيز عن أفعالها في الفيديوهات المثيرة للجدل بأن "محمد رمضان صديق عزيز على قلبها، وهو بمثابة شقيقها تسعد بنجاحاته متل ما يفرح لنجاحاتها"، بحسب تغريدة لها على موقع "تويتر".