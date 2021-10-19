رغم انخفاض درجات الحرارة... مدينة مصرية تسجل غدا 35 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، أن يكون طقس الأربعاء معتدلا نهارا لطيفا ليلا.

وبحسب بيان الهيئة، توقع الخبراء أن يسود غداً طقس معتدل نهاراً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد وسيناء.

وقال الخبراء إن الطقس من المتوقع أن يكون لطيفا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

وحذرت الهيئة من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم.

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، قالت الهيئة إن القاهرة سوف تسجل 28 درجة عظمى و18 درجة صغرى، بينما تسجل الإسكندرية 27 درجة عظمى و20 درجة صغرى، في حين جاءت أسوان لتسجل أعلى درجة حرارة متوقعة غدا بـ 35 درجة عظمى و22 صغرى.