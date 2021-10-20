أول تعليق من وائل كفوري بعد حادث السير المروع

علّق الفنان اللبناني، وائل كفوري، عقب نجاته من حادث سير تعرض له على طريق جبيل في لبنان، يوم الجمعة الماضي، وتسبب في نقله إلى المستشفى.

ووجه، كفوري، في أول تعليق له بعد خروجه من المستشفى، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، الشكر لجميع من وقف معه وسانده، في أزمته الصحية الأخيرة، مقدما اعتذاره لعدم قدرته على الرد على الاتصالات خلال الأيام الماضية، التي كانت للاطمئنان على حالته الصحية.

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وكشف صديق مقرب من الفنان اللبناني، وائل كفوري، أمس الثلاثاء، عن أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من حادث السير الأليم الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي.

ونشر حبيب أبو أنطون، صورة "سيلفي" تجمعه بصديقه، وائل كفوري، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "نورت بيتك وائل كفوري، الحمد لله على السلامة

تعرض وائل كفوري يوم الجمعة الماضي لحادث بسيارته على أوتوستراد جبيل في لبنان، ونقلته عناصر من الصليب الأحمر اللبناني وعناصر من الدفاع المدني إلى مستشفى المعونات.

وسقطت سيارة كفوري في حفرة تسببت في التفافها 4 مرات، ولم تصطدم بسيارة أخرى.

وأكد مصدر مقرب من كفوري في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أن حالته المعنوية كانت مرتفعة في المستشفى، وكان يمازح أصدقائه والممرضات اللاتي يتولين رعايته.

هذا ويستعد وائل كفوري لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق إمارة دبي الخليجية، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وتلقى كفوري العديد من التمنيات بالشفاء من جانب العديد من أصدقائه الفنانين، من أبرزهم الفنانة اللبنانية، إليسا.

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