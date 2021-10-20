دون وصفة وبأسعار معقولة... "الدواء الأمريكية" تصدر معينات سمعية جديدة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اقتراحا طال انتظاره من شأنه أن يقدم فئة جديدة من المعينات السمعية، التي لا تستلزم وصفة طبية وبأسعار معقولة لما يقرب من 30 مليون أمريكي يبلغون عن ضعف سمع خفيف أو متوسط.

ووفقا لموقع "ويب ميد" الطبي، فإن هذا الإجراء يأتي بعد نحو 5 سنوات من إصدار الكونغرس لقانون يسمح ببيع المعينات السمعية دون وصفة طبية للأشخاص، الذين يعانون من ضعف سمع خفيف إلى متوسط.

وأشار الموقع إلى ان القرار يستثني الأشخاص، الذين يعانون من ضعف شديد في السمع أو الأشخاص دون 18 عامًا، والذين هم بحاجة إلى زيارة طبيب أو أخصائي لجهاز السمع.

في الولايات المتحدة، قد يكون الوصول إلى المعينات السمعية أمرا صعبا ومكلفا وعادة، يجب عليك الذهاب إلى طبيبك للحصول على وصفة طبية. بعد ذلك، تذهب إلى اختصاصي السمع لتركيب الجهاز على أذنك.

وقال خافيير بيسيرا، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في إفادة صحفية: "هذا يسمح لنا بوضع أجهزة السمع في متناول المجتمعات التي غالبًا ما تُستبعد. تفتقر المجتمعات الملونة والمحرومون عادةً إلى الوصول إلى المعينات السمعية".

ومع هذا القانون الجديد، يمكن تخطي هاتين الخطوتين وشراء المعينات السمعية من متاجر البيع بالتجزئة أو عبر الإنترنت. هذا من شأنه أن يجعل العملية أسهل وأكثر ملاءمة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى المتخصصين للعديد من الأمريكيين الذين لا يمتلكونها.

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه من غير الواضح بالضبط متى ستكون المنتجات الجديدة في المتاجر، لكن وضع اللمسات الأخيرة على الحكم يمثل أولوية قصوى.

وقالت الأكاديمية الأمريكية لعلم السمع والأستاذة في كلية العلوم السلوكية والدماغية بجامعة تكساس في دالاس في بيان، إنها تراجع القواعد المقترحة وستقدم تعليقات إلى إدارة الغذاء والدواء، معبرة عن مخاوفها بشأن المبيعات التي تباع دون وصفة طبية لأجهزة السمع: "من خلال إشراك إخصائي السمعيات، سيحقق المستهلكون أفضل النتائج الممكنة باستخدام المعينات السمعية، التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وتجنب مخاطر ضعف السمع".

ستنطبق هذه الفئة الجديدة على بعض المعينات السمعية للتوصيل الهوائي، والتي يتم ارتداؤها داخل أذنك وتحسن سمعك عن طريق زيادة الصوت في قناة أذنك.