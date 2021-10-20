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    أمراض القلب

    مخاطر كبيرة لانخفاض الحديد في منتصف العمر.. منها الإصابة بأمراض القلب

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    يعد الحديد عنصرا ضروريا في جسم الإنسان، إذ يؤدي نقصه في منتصف العمر إلى مشاكل في القلب.

    ووفقا لموقع "ميد ويب" الطبي، فإن نقص الحديد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة في منتصف العمر.

    يلعب الحديد دورا كبيرا في أجسامنا باعتباره جزءا مهما في توصيل الأكسجين إلى أنسجتنا. مع انخفاض الحديد، يجب أن يضخ القلب بقوة أكبر، مما قد يؤدي إلى التعب وضيق التنفس وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

    ووفقا للموقع فإن الكثير من الأبحاث ركزت على الحديد وصحة القلب والأوعية الدموية ومدى تأثير نقص الحديد على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

    في دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ESC Heart Failure"، قام الباحثون بتتبع 12164 شخصًا لا يعانون من أمراض القلب لأكثر من عقد لمعرفة كيف يؤثر نقص الحديد على خطر الإصابة بأمراض القلب.

    عندما بدأت الدراسة، كان متوسط عمر المشاركين 59 عامًا. ما يقرب من ثلثي الأشخاص في الدراسة يعانون من نقص وظيفي في الحديد، أو ليس لديهم ما يكفي من الحديد المخزن للاستخدام المستقبلي أو متوفر في الدورة الدموية للاستخدام على الفور.

    خلال أكثر من عقد من المتابعة، كان هناك 2212 حالة وفاة، بما في ذلك 573 لأسباب تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية.

    ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد الوظيفي كانوا أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب التاجية أثناء الدراسة. كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 26% للوفاة من النوبات القلبية أو غيرها من أسباب القلب والأوعية الدموية و 12% أكثر عرضة للوفاة لأي سبب. لم يجد الباحثون أي صلة بين نقص الحديد الوظيفي والسكتة الدماغية.

    فواكه مجففة
    © CC BY 2.0 / Pixabay / Andrey177
    بعض أنواع الفواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
    قدر مؤلفو الدراسة أن نقص الحديد الوظيفي بين هؤلاء البالغين في منتصف العمر يفسر 5.4% من جميع الوفيات و11.7% من الوفيات لأسباب القلب والأوعية الدموية و10.7 % من الحالات، التي تم تشخيصها حديثًا بأمراض القلب التاجية.

    لم يكن لدى الباحثين معلومات حول استخدام مكملات الحديد، والتي يمكن أن تؤثر على النتائج وتم اتخاذ تدابير الحديد مرة واحدة فقط. عاش جميع المشاركين في أوروبا، لذا ليس من الواضح كيف يمكن أن يؤثر نقص الحديد على الأشخاص الذين يعيشون في أماكن أخرى. تظهر النتائج ارتباطًا فقط ولا تؤكد أن نقص الحديد يسبب هذه النتائج.

    يمكن أن تؤدي الكميات الزائدة من مكملات الحديد إلى الغثيان والقيء، وفي الحالات الشديدة، النزيف الداخلي وفشل الأعضاء. النظام الغذائي الصحي الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالحديد - مثل لحم البقر وبلح البحر والمحار والدواجن والأسماك والبقوليات والخضروات الورقية - عادةً ما يمنحك كمية كافية من الحديد دون الحاجة إلى مكملات. يمكن لأي شخص لديه مخاوف بشأن مستويات الحديد أن يسأل طبيبه عن الاختبار.

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