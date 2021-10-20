بريطانيا تستخرج المعادن الثمينة من الهواتف والكمبيوترات القديمة

سيتم استخراج المعادن الثمينة في المملكة المتحدة من الأجهزة الإلكترونية المهملة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بفضل إدخال تكنولوجيا جديدة، وفقًا لـ Royal Mint.

وقالت الشركة: "وقعت دار سك العملة الملكية اتفاقية مع شركة Excir الكندية الناشئة للتكنولوجيا النظيفة لنشر أول تقنية في العالم في المملكة المتحدة لاستخراج ومعالجة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بأمان من النفايات الإلكترونية".

تقوم تقنية Excir الحاصلة على براءة اختراع، على أساس الكيمياء الثورية، باستخراج الذهب من النفايات الإلكترونية الموجودة في لوحات الدوائر لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة المهملة.

وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات ITU، يتم إنتاج أكثر من 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويًا في العالم، وإذا لم يتم فعل أي شيء، فسيصل هذا الرقم بحلول عام 2030 إلى 74 مليون طن. حاليًا، يتم إعادة تدوير أقل من 20% من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. يشير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أنه بهذه الطريقة يتم التخلص من الذهب والفضة والنحاس والبلاديوم والمعادن النفيسة الأخرى التي تقدر قيمتها بنحو 57 مليار دولار.

ما هو مقدار الذهب في الكمبيوتر الحديث

إذا كنت تأخذ جهاز كمبيوتر كاملًا به أجهزة طرفية ولوحة مفاتيح وماوس، فستحصل على حوالي 1.5-2 غرام من الذهب. قبل عام 2000، كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم معادن ثمينة أكثر من المعادن الحديثة. هذا ليس بسبب الاقتصاد، ولكن بسبب تكنولوجيا الإنتاج.

أكثر معالجات تحوي كمية الذهب

بنتيوم برو - 11.4 ميللي غرام

Intel i486-8.6 ميللي غرام

Intel i435 DX4- 8.5 ميللي غرام

i processor-6- ميللي غرام

i 486 TX486DLC – 6.72 ميللي غرام

IBM 6x86MX PR200- 5.75 ميللي غرام.