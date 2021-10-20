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    تمرين بسيط مدته 20 ثانية يبوح بحالتك الصحية

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    صحيح أن تمرينا واحدا قد لا يشير إلى صحة بدنية كاملة، ولكنه يمكن أن يمنحك فكرة أولية تماما على حالتك الصحية.

    حاول الوقوف على ساق واحدة لمدة 20 ثانية دون أن تفقد التوازن. تشير الدراسات إلى أن القدرة على الوقوف على ساق واحدة هي علامة على الصحة البدنية، وأن تحسين الوقوف على ساق واحدة يمكن أن يضيف اللياقة ويطيل حياتنا - وهما عنصران متساويان ومهمان بشكل خاص، بحسب موقع "walla".

    آلام أسفل الظهر
    © Photo / pixabay/Robystarm
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    ترتبط القدرة على الوقوف على ساق واحدة بزيادة مستويات النشاط البدني وبالتالي فهي مرتبطة بالصحة الجيدة.

    ويرتبط عدم القدرة على التوازن على ساق واحدة لمدة 20 ثانية أو أكثر، من بين أمور أخرى، بزيادة خطر تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ وانخفاض القدرة على فهم الأفكار.

    من غير المحتمل أن تكون قادرا على الوقوف على ساق واحدة دون السقوط أو الاتكاء على شيء إذا كنت تعاني من عدد من الحالات الطبية مثل مرض باركنسون أو مرض الزهايمر. كما يمكن أن يؤدي الحمل وانقطاع الطمث والأمراض المختلفة أيضا إلى تغيير التوازن وإضعاف قدرتك على البقاء منتصبا.

    وجدت دراسة أجرتها جامعة كيوتو في اليابان أن عدم القدرة على الحفاظ على التوازن بقدم واحدة في الهواء قد يشير إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

     وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Stroke، أن حوالي 50 بالمائة من الأشخاص الذين أصيبوا بنوبات قلبية في الماضي و 30 بالمائة من أولئك الذين عانوا من نزيف دماغي صغير يمكن أن يؤدي في النهاية إلى سكتة دماغية يجدون صعوبة في الحفاظ على التوازن.

     بالإضافة إلى ذلك، أظهر الأشخاص الذين واجهوا صعوبة في الحفاظ على التوازن بساق واحدة ضعفا في التفكير وقدرات الذاكرة.

    لماذا من المهم الوقوف على رجل واحدة؟

    عندما نقف على قد واحدة، عادة ما نكون غير مستقرين، حيث أن جسم الإنسان لديه قاعدة دعم صغيرة نسبيا لطولنا وعرضنا.

    عندما نكون في صحة جيدة، نعتمد على نظامنا العصبي المركزي والمحيطي لدمج جميع المعلومات الواردة من إحساسنا بالتوازن (العيون والأذن الداخلية وردود الفعل من العضلات والمفاصل). ثم نقوم باستخدام العضلات الصحيحة (الساقين والكاحل والساق وعضلات القلب وأحيانا عضلات الذراع) في الوقت المناسب لإجراء التعديلات اللازمة على وضعنا للبقاء منتصبين.

    يمكن أن يساعد الوقوف على كل ساق لمدة دقيقة واحدة ثلاث مرات يوميا، وفقا للأدلة البحثية، في تحسين الكثافة المعدنية لعظم الفخذ. فخذ أقوى يعني منع الكسور في هذه المنطقة في سن متأخرة.

    وهذا ليس مفاجئا حقا، أنه كلما زاد نشاطنا البدني، زادت احتمالية أن يكون لدينا توازن أفضل عند الوقوف على ساق واحدة، وفي العقل وفي الحياة بشكل عام.

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    © Sputnik
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